Чиновника Центрального межрегионального управления Укртрансбезопасности в Кировоградской области задержали во время получения им крупной неправомерной выгоды. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Заместитель начальника Управления наладил схему получения от предпринимателей, которые занимаются перевозками грузов в регионе, "отката", чтобы не создавать им помех во время их деятельности, а также "закрывать глаза" на все административные нарушения.

По данным следствия, заместитель начальника указанного управления наладил на территории города и области механизм ежемесячного получения от предпринимателей, которые занимаются перевозками пассажиров и грузов, неправомерной выгоды за не создание препятствий в хозяйственной деятельности предприятия и отсутствии составления административных материалов за выявленные нарушения.

Отмечается, что правоохранители арестовали мужчину "на горячем" прямо после получения взятки за май от представителя одного из предприятий. В настоящее время решается вопрос об уведомлении чиновника о подозрении по факту совершенного преступления.

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Кроме того, сотрудники Государственного бюро расследований арестовали исполняющего обязанности начальника Управления рыбного хозяйства в Кировоградской области на получении взятки в размере 50 тысяч гривен. Неправомерную выгоду чиновник требовал от своих подчиненных.

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