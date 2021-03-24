В настоящее время правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения/ фото: ГБР

Сотрудники Государственного бюро расследований арестовали исполняющего обязанности начальника Управления рыбного хозяйства в Кировоградской области на получении взятки в размере 50 тысяч гривен.

Неправомерную выгоду чиновник требовал от своих подчиненных за оставление их на занимаемых должностях и не обращаться к правоохранительным органам по поводу их уголовной ответственности.

Чиновник может отправится в тюрьму на 10 лет

В результате комплекса следственных действий чиновника задержали после получения второй части неправомерной выгоды в сумме 25 000 гривен. Кроме того, в ходе проведения обысков в служебном кабинете и по месту жительства фигуранта обнаружены денежные средства, которые чиновник получил ранее.

Отмечается, что в настоящее время правоохранители решают вопрос об избрании меры пресечения для начальника-взяточника, к тому же, проверяется информация по поводу причастия к делу других должностных лиц. Чиновнику грозит наказание в виде тюремного заключение сроком до 10 лет с лишением права занимать аналогичные должности до 3 лет.

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