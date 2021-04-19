Чиновник Киевстройреконструкции, благодаря коррупционной схеме, заработал 4,8 миллионов гривен. Столь крупная сумма была выделена на выполнение противооползневых работ.

Планировалось, что все работы должны были проводится коммерсантами на территории Печерского района. Согласно актам работ, они были проведены в срок.

Установлено, что подрядчик получил оговоренную соглашением сумму, однако не выполнил никаких работ и не провел закупок оборудования. Зато актами выполненных работ зафиксировано полное выполнение соглашения. Деньги были присвоены организаторами сделки.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов провели следственные действия по месту жительства не чистого на руку чиновника. Изъятые документы были приобщены к уголовному делу. Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 191 Уголовного кодекса Украины.

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Кроме того, в Донецкой области заместитель городского главы Мариуполя требовал от местного жителя взятку в размере 2 тысяч долларов. Неправомерную выгоду чиновник хотел получить за заключение договора на право пользования двумя земельными участками.

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