Под Тернополем главный налоговик "погорел" на миллионной взятке [ Редактировать ]
В Тернопольской области начальник одной из районных налоговых инспекций был задержан по подозрению в требовании взятки, размером в миллион гривен.
Чиновник занимался вымогательством у предпринимателя за смягчения наказания ему в связи со штрафными санкциями за нарушения налогового законодательства, а также - отказаться от направления материалов дела в фискальную службу.
Фото: ГБР
По данным следствия, чиновник ГНИ требовал у местного предпринимателя 1 млн грн неправомерной выгоды. За эту сумму он обещал уменьшить размеры штрафных санкций за нарушение налогового законодательства и не направлять результаты проверок в управление фискальной службы для регистрации уголовного производства.
Отмечается, что вопрос получения неправомерной выгоды был согласован с руководством не чистого на руку налоговика. К тому же правоохранителям удалось задержать и сообщника-посредника, в "обязанности" которого входило получение денег от "клиентов". Главному фигуранту уголовного дела грозит наказание в виде лишения свободы, сроком на 8 до 12 лет с запретом занимать определенные должности до 3 лет.
Фото: ГБР
Ранее мы писали, что под Харьковом подполковника налоговой милиции арестовали при получении неправомерной выгоды, размером в 20 тысяч долларов. Правоохранители избирают меру пресечения задержанному.
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