Адміністрація Байдена послідовно займає жорстку позицію щодо Кремля. Глава військової розвідки США Скотт Беррьє констатував, що Росія загрожує самому існуванню Штатів. Про це Голова відомства заявив під час слухань у Сенаті.

За словами посадовця, небезпеку становлять збройні сили, які федерація використовує для тиску на сусідні держави та для примусу супротивників. Москва, - наголошує розвідник, - вважає НАТО загрозою кремлівському режиму, а тому працює саме з тими членами Альянсу, які найбільш вразливі до російського впливу. У тому числі через корупцію та створення економічних проблем.