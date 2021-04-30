В адміністрації Байдена занепокоєні військовою загрозою з боку Росії [ Редактировать ]
Адміністрація Байдена послідовно займає жорстку позицію щодо Кремля. Глава військової розвідки США Скотт Беррьє констатував, що Росія загрожує самому існуванню Штатів. Про це Голова відомства заявив під час слухань у Сенаті.
За словами посадовця, небезпеку становлять збройні сили, які федерація використовує для тиску на сусідні держави та для примусу супротивників. Москва, - наголошує розвідник, - вважає НАТО загрозою кремлівському режиму, а тому працює саме з тими членами Альянсу, які найбільш вразливі до російського впливу. У тому числі через корупцію та створення економічних проблем.
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