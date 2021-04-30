В Украине пытались похитить блогершу из Ирана и отобрали у нее 24 биткойна на сумму почти $1,4 млн. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

С уроженкой Ирана, которая занимается блогерством и проживает в Турции, вышел на связь ее соотечественник. Он предупредил, что готовится ее задержание турецкими правоохранителями и экстрадиция в Иран, где ее ждет суд за активную критику властей в соцсетях, что якобы противоречит нормам морали Исламской Республики.

37-летний мужчина предложил вывезти блогера и ее ребенка в Украину и помочь с оформлением миграционного статуса, чтобы остаться в нашей стране. За свои услуги попросил $100 тыс.

В Киеве женщине сняли квартиру, где к ней наведались вооруженные сообщники ее "спасителя" - иранцы, которые долгое время проживали в Украине. Угрожая физической расправой над ее маленькой дочерью, они заставали блогершу перечислить им 25 биткойнов, цена которых составляет $1,4 млн.

Затем преступники попытались вывезти мать с ребенком обратно в Турцию. За бандой иностранцев уже следили правоохранители, поэтому преступников задержали в аэропорту. Им грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, что Forbes посчитал, сколько зарабатывает блогер Юрий Дудь. Ранее сообщалось о том, что Google введет налог для YouTube-блогеров.