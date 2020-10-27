Журнал Forbes опубликовал рейтинг российских YouTube-каналов с самыми высокими доходами от рекламы.

Первое место занял канал комиков LABELCOM, их доход с 1 сентября 2019 года по 31 августа 2020 года составил $3,55 млн.

Популярный блогер интервьюер Юрий Дудь, у которого 8,2 млн подписчиков, заработал на рекламе $980 тыс. Он на четвертом месте в рейтинге.

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Топ-10 YouTube-каналов с самым высоким доходом от рекламы:

LABELCOM - $3 550 000 - 4,5 млн подписчиков. Самое популярное юмористическое шоу канала - "Что было дальше?", которое ведет участник шоу "Stand Up на ТНТ" Нурлан Сабyров. Wylsacom - $3 410 000 - 9,6 млн подписчиков. Техноблогер Валентин Петухов рассказывает о гаджетах и технике. "Чикен Карри" - $1 130 000 - 2,5 млн подписчиков. Юмористический канал телеведущего и экс-игрока КВН Александра Гудкова. Самое популярное шоу канала - "Comment Out". "вДудь" - $980 000 - 8,2 млн подписчиков. Канал бывшего спортивного журналиста Юрия Дудя, на котором он выкладывает интервью со знаменитостями. "Лапенко" - $980 000 - 2,8 млн подписчиков. Актер Антона Лапенко выкладывает на юмористические видео. "Редакция" - $920 000 - 1,6 млн подписчиков. Журналист Алексей Пивоваров снимает сюжеты и фильмы на социально-политическую тематику. "Дима Гордей" - $850 000 - 5,5 млн подписчиков. Блогер Дмитрий Гордей снимает автомобильные обзоры. "Ксения Собчак" - $840 000 - 1,8 млн подписчиков. Телеведущая Ксения Собчак снимает интервью и выкладывает новостные сюжеты. "Дима Масленников" - $780 000 - 8,6 млн подписчиков. Блогер Дмитрий Масленников снимает развлекательные видео. AcademeG - $660 000 - 4,8 млн подписчиков. Блогер Константин Заруцкий снимает автомобильные обзоры.

При составлении рейтинга учитывался только доходы от рекламы, прибыль от монетизации видео и донаты подписчиков не учитывались.

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