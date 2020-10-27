Forbes посчитал, сколько зарабатывает блогер Юрий Дудь [ Редактировать ]
Источник: Facebook
Журнал Forbes опубликовал рейтинг российских YouTube-каналов с самыми высокими доходами от рекламы.
Первое место занял канал комиков LABELCOM, их доход с 1 сентября 2019 года по 31 августа 2020 года составил $3,55 млн.
Популярный блогер интервьюер Юрий Дудь, у которого 8,2 млн подписчиков, заработал на рекламе $980 тыс. Он на четвертом месте в рейтинге.
Топ-10 YouTube-каналов с самым высоким доходом от рекламы:
- LABELCOM - $3 550 000 - 4,5 млн подписчиков. Самое популярное юмористическое шоу канала - "Что было дальше?", которое ведет участник шоу "Stand Up на ТНТ" Нурлан Сабyров.
- Wylsacom - $3 410 000 - 9,6 млн подписчиков. Техноблогер Валентин Петухов рассказывает о гаджетах и технике.
- "Чикен Карри" - $1 130 000 - 2,5 млн подписчиков. Юмористический канал телеведущего и экс-игрока КВН Александра Гудкова. Самое популярное шоу канала - "Comment Out".
- "вДудь" - $980 000 - 8,2 млн подписчиков. Канал бывшего спортивного журналиста Юрия Дудя, на котором он выкладывает интервью со знаменитостями.
- "Лапенко" - $980 000 - 2,8 млн подписчиков. Актер Антона Лапенко выкладывает на юмористические видео.
- "Редакция" - $920 000 - 1,6 млн подписчиков. Журналист Алексей Пивоваров снимает сюжеты и фильмы на социально-политическую тематику.
- "Дима Гордей" - $850 000 - 5,5 млн подписчиков. Блогер Дмитрий Гордей снимает автомобильные обзоры.
- "Ксения Собчак" - $840 000 - 1,8 млн подписчиков. Телеведущая Ксения Собчак снимает интервью и выкладывает новостные сюжеты.
- "Дима Масленников" - $780 000 - 8,6 млн подписчиков. Блогер Дмитрий Масленников снимает развлекательные видео.
- AcademeG - $660 000 - 4,8 млн подписчиков. Блогер Константин Заруцкий снимает автомобильные обзоры.
При составлении рейтинга учитывался только доходы от рекламы, прибыль от монетизации видео и донаты подписчиков не учитывались.
Ранее сообщалось, что Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов, знаменитостей и звезд TikTok.
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