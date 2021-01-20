Кандидат на пост главы Пентагона Ллойд Остин поддержал предоставление военной помощи Украине, в том числе и вооружений, чтобы "сохранять территориальную целостность" страны. Об этом он заявил на заседании комитета Сената Конгресса США.

Усилия США по оказанию помощи в деле наращивания потенциала украинских сил должны оставаться приоритетными. В случае утверждения (кандидатуры Остина - ред.) и при условии продолжения прогресса в реформах в области управления и борьбы с коррупцией я буду решительно поддерживать усилия по обеспечению подготовки, предоставлению техники и консультативной поддержки, чтобы помочь украинским силам сохранить территориальную целостность страны в условиях продолжающейся агрессии со стороны России.

Четырехзвездный генерал подчеркнул, что "поддерживает предоставление военной помощи летальным вооружением для обеспечения Украины необходимой техникой для самозащиты".

При на данный момент "существует хороший баланс между военной помощью летального и нелетального характера" для Украины.

Остин пообещал "активно анализировать потребности Украины в военной помощи и при необходимости вносить коррективы". Он считает, что "Соединенные Штаты в настоящее время в состоянии удовлетворить самые насущные оперативные потребности Украины".

Напомним, что в бюджете США на 2021 финансовый год на поддержание украинской армии выделили $250 млн, что на $50 млн меньше, чем годом ранее.

Будущий министр обороны США предположил, что действия российского флота в Черном и Средиземном морях направлены на подрыв стабильности в Грузии и на Украине, а также бросают вызов операциям США и их союзников в этом регионе.

Морская активность России в Черном море и Восточном Средиземноморье также, вероятно, призвана поддерживать давление в рамках ее кампании по подрыву и дестабилизации в Украине и в Грузии, это же бросает вызов операциям США и их союзников.

Остин подчеркнул, что США намерены сохранить свое "решающее" присутствие в воздухе, надводном и подводном пространствах в этих и других акваториях, а также лишить этого преимущества всех своих потенциальных противников.

Размещение сил США и НАТО в регионах Черного моря и Восточного Средиземноморья необходимо для сдерживания России, считает генерал. Пентагону и его союзникам необходимо регулярно пересматривать стратегию действий в этом районе, чтобы оперативно реагировать на изменяющуюся обстановку.

Как сообщалось, рейтинговое агентство Fitch считает, что при Байдене США введут новые санкции против России.

Напомним, что на днях посольство США в Украине сообщило о доставке в страну 20 бронемобилей "Хамви" и 84 лодок для ВСУ.