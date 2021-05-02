2 мая для одесситов и всего украинского общества стал Днем памяти жертв политического террора. Семь лет назад 48 человек были сожжены в Одесском Доме профсоюзов. Их жизнь оборвалась, потому что толпа озверевших экстремистов решила, что лучшим способом политической борьбы является массовое убийство. Ответственности для преступников требуют одесситы, украинское общество, международные правозащитники. Но время идет, а преступники и их политические покровители остаются безнаказанными.

Украина не знает имен виновных в трагедии, потому что украинская власть остается безразличной к горю семей погибших и пострадавших. Законность, мораль и человеческая жизнь для нее ничего не значат. Вместо уголовного преследования ксенофобов и экстремистов она выбрала трусливый путь заигрывания и угодничества перед радикалами.

Сегодня нашей стране очень нужны мир и единство. Достичь этой цели можно только восстановив справедливость, наказав преступников и их покровителей.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" требует от власти признания того, что убийства людей 2-го мая в Одессе являются одним из тяжелейших в истории Украины преступлений. Мы также требуем признания спланированного характера действий экстремистов. Расследования всех обстоятельств случившегося и привлечения к уголовной ответственности исполнителей преступления и их политических вдохновителей.

Трагедия не должна быть забыта и никогда не должна повториться! Мы требуем закона и справедливости!