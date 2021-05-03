На саммите НАТО в июне 2021 года планируется обсудить дорожную карту, согласно которой Украина будет приближаться к своему членству в альянсе. Об этом заявил президент Польши Анджей Дуда на совместном с президентом Украины Владимиром Зеленским в Варшаве брифинг.

По его словам, во время встречи двух лидеров шла речь о саммите Североатлантического альянса, который состоится в середине июня в столице Бельгии Брюсселе.

Во-первых, это вопрос безопасности Украины, а в этой связи и безопасности всей Центральной Европы. А во-вторых, это вопрос также формального указания Украине пути, по которому она должна идти в направлении членства, дорожной карты к этому членству, которое сейчас имеет фундаментальное значение и за которое Украина борется.

Отмечается, что Польша поддерживает Украину в стремлении к вступлению в НАТО. Президент Зеленский поблагодарил своего польского коллегу за защиту государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

Ранее мы писали, что президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу. В столице страны Варшаве глава Украины примет участие в праздновании 230-летия принятия первой конституции Речи Посполитой.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский, который находится в Польше с официальным визитом, поставил свою подпись под декларацией 5 стран-участниц мероприятия. Солидарность народов является одним из главных столпов мира, стабильности, развития, благополучия и устойчивости.

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