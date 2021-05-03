Президент Украины Владимир Зеленский прибыл с рабочим визитом в Польшу. В столице страны Варшаве глава Украины примет участие в праздновании 230-летия принятия первой конституции Речи Посполитой.

Украинская делегация будет находится на территории Польши совместно со своими коллегами из Литвы, Латвии и Эстонии. Руководители стран встретятся в королевском замке. Известно, что Зеленский намерен провести переговоры со своим польским коллегой, а также лидерами иных стран.

Отмечается, что в преддверии поездки Владимир Зеленский заявил, что уважает польскую традицию законотворчества и внедрения реформ. Первая конституция Речи Посполитой была принята Сеймом 3 мая 1791 года. В настоящее время документ считается самым старым на территории Европы.

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Кроме того, президент Украины и первая леди с официальным визитом посетят ОАЭ. Глава государства проведет переговоры с: наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженных сил ОАЭ Мухаммадом бин Заидом Аль Нахайяном и вице-президентом.

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