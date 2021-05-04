У Мехіко шукають людей під завалами зруйнованого мосту [ Редактировать ]
До 23 зросла кількість загиблих унаслідок обвалу мосту в Мехіко. Ще щонайменше 65 людей отримали поранення. Про це повідомляє BBC.
Зруйнувалася естакада метро - саме коли там їхав потяг, і все разом упало на автомобілі знизу. Серед загиблих є діти. Щонайменше семеро людей у критичному стані.
За інформацією місцевих ЗМІ, естакада не витримала після того, як в одну з її опор влетіла автівка. У потягу на момент аварії було з півсотні пасажирів. Поліція оточила район. На місці працюють рятувальники.
Клаудія Шейнбаум, мер Мехіко:
Наразі наше головне завдання - допомогти людям, які опинилися в лікарнях, і родинам загиблих. Прокуратура розслідуватиме інцидент, зробить усі необхідні експертизи та звіти, щоб установити причину обвалу. Рятувальники перевіряють вагони, адже там ще можуть бути люди.
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Щонайменше семеро людей - у критичному стані. За даними ЗМІ, естакада не витримала після того, як в одну з її опор влетіла автівка. У потягу на момент аварії було з півсотні пасажирів