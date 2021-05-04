У ВООЗ підрахували вартість вакцинації населення планети [ Редактировать ]
Близько 65 мільярдів доларів потрібно, аби вакцинувати все доросле населення світу, - про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреєсус.
За його словами, провідну роль у процесі збору коштів мають відіграти розвинені країни, бо здолати коронавірус можна лише спільними діями.
Тедрос Аданом Гебреєсус, генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я:
Прискорений доступ до інструментів протидії COVID-19 нині має фінансову діру в $19 млрд доларів. Ми порахували, що наступного року нам необхідно буде ще від 35 до 45 мільярдів доларів на вакцинацію усього дорослого населення світу. Країни "Великої сімки" здатні самостійно мобілізувати значну частину цих коштів й очолити зусилля з прискорення імунізації у світі.
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