Близько 65 мільярдів доларів потрібно, аби вакцинувати все доросле населення світу, - про це заявив генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедрос Гебреєсус.

За його словами, провідну роль у процесі збору коштів мають відіграти розвинені країни, бо здолати коронавірус можна лише спільними діями.

Тедрос Аданом Гебреєсус, генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я: