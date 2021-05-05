Еще три области покидают "красную" зону карантина [ Редактировать ]
В среду, 5 мая, Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций приняла решение сократить "красную" зону карантина. Эту зону покидают еще три области.
Об этом написал на своем Telegram-канале министр Кабинета министров Украины Олег Немчинов.
С 6 мая из "красной" зоны выходят:
- Харьковская область,
- Хмельницкая область,
- Черниговская область.
Харьковская и Хмельницкая области переходят в "желтую" зону карантина, а Черниговская - в "оранжевую". С завтрашнего дня в этих регионах позволят работу ТРЦ, кафе, ресторанов, проводить массовые мероприятия.
В "красной" зоне карантина с 6 мая останутся Сумская, Полтавская и Запорожская области.
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