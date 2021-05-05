Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных [ Редактировать ]
В Украине за минувшие сутки, 4 мая, зафиксировано 2 576 новых случая коронавируса, умер 161 человек. Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
За сутки заболели 103 ребенка и 30 медработников.
Сделано 19 206 ПЦР-тестов, 4 071 ИФА-тестов и 5 877 экспресс-тестов на антиген.
За минувшие сутки:
- заболели - 2 576 человек;
- летальных случаев - 161;
- выздоровели - 7 728 человек;
За все время пандемии в Украине:
- заболели - 2 090 986 человек;
- выздоровели - 1 697 358 человек;
- летальных исходов - 45 077;
Больше всего случаев зарегистрировано в Харьковской области - 405, Донецкой - 287, Одесской - 216, Днепропетровской - 213 и Черкасской - 177 областях.
Ранее глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан заявил, что Украину не обойдет "индийский" штамм коронавируса. Также мы писали о том, что ученые выяснили причину повторного заболевания COVID-19.
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