SpaceX вивела на орбіту 60 супутників [ Редактировать ]
Ще 60 супутників Starlink - компанія SpaceX успішно вивела на орбіту. Апарати стартували з Космічного центру у Флориді. Від травня 2019 це вже 26 запуск.
Роблять це для глобального інтернет-покриття від системи Starlink. Вона здатна забезпечити жителів Землі доступом до мережі в будь-якому куточку планети.
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