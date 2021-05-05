Ще 60 супутників Starlink - компанія SpaceX успішно вивела на орбіту. Апарати стартували з Космічного центру у Флориді. Від травня 2019 це вже 26 запуск.

Роблять це для глобального інтернет-покриття від системи Starlink. Вона здатна забезпечити жителів Землі доступом до мережі в будь-якому куточку планети.