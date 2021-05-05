Ентоні Блінкен прибуде до України для переговорів [ Редактировать ]
Надзвичайно потужний сигнал підтримки. Так в МЗС України кажуть про візит Держсекретаря США Ентоні Блінкена в Київ. Він має прилетіти сьогодні пізно ввечері. І сам факт його приїзду дипломати вже називають знаковим. Адже Київ стане першою європейською столицею, яку держсекретар відвідає з повноцінним двостороннім візитом.
Головне питання переговорів - політична та оборонна підтримка України і, звісно, конфлікт на Донбасі. На завтра у Блінкена запланована ціла низка зустрічей. Зокрема, з міністром закордонних справ - Дмитром Кулебою та прем'єром - Денисом Шмигалем. А підсумком переговорів стане зустріч із Президентом Володимиром Зеленським. Більше про її результати дізнаємося завтра. На 12:40 в Офісі Президента заплановано брифінг.
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