Надзвичайно потужний сигнал підтримки. Так в МЗС України кажуть про візит Держсекретаря США Ентоні Блінкена в Київ. Він має прилетіти сьогодні пізно ввечері. І сам факт його приїзду дипломати вже називають знаковим. Адже Київ стане першою європейською столицею, яку держсекретар відвідає з повноцінним двостороннім візитом.

Головне питання переговорів - політична та оборонна підтримка України і, звісно, конфлікт на Донбасі. На завтра у Блінкена запланована ціла низка зустрічей. Зокрема, з міністром закордонних справ - Дмитром Кулебою та прем'єром - Денисом Шмигалем. А підсумком переговорів стане зустріч із Президентом Володимиром Зеленським. Більше про її результати дізнаємося завтра. На 12:40 в Офісі Президента заплановано брифінг.