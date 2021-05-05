І це не єдиний скандал із українцями на турецьких курортах. На Великдень в одному з 5-тизіркових готелів Анталії влаштували вечірку. Погуляли туристи добряче, всього було до півтисячі іноземців із Росії, України та східної Європи. І всі без масок натовпом очікували на роздачу крашанок.

Відео святкування в мережу виклав один із аніматорів - українець. У готель приїхали інспектори з перевіркою. Заклад закрили, а власника позбавили ліцензії. Туристів переселили в сусідній готель. Встановили й особу викривача. Як з'ясувалося, він працював аніматором у конкурентів в іншому готелі.