Обвал мосту у Мехіко: загинуло 24 людини [ Редактировать ]
До 24 зросла кількість загиблих унаслідок обвалу мосту в Мехіко. Ще понад 70 людей - травмовані. Напередодні в мексиканській столиці зруйнувалася естакада метро.
Там саме мчав потяг, і все разом упало на автомобілі знизу. Серед жертв - діти. Президент країни оголосив триденну жалобу за загиблими. Влада Мехіко розпочала розслідування аварії.
Еулаліо Наранджо, місцевий житель:
Далі так тривати не може. Люди починають боятися їздити у метро. Бояться, що така аварія може статися будь-де. Треба все якісно відремонтувати.
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