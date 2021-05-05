До 24 зросла кількість загиблих унаслідок обвалу мосту в Мехіко. Ще понад 70 людей - травмовані. Напередодні в мексиканській столиці зруйнувалася естакада метро.

Там саме мчав потяг, і все разом упало на автомобілі знизу. Серед жертв - діти. Президент країни оголосив триденну жалобу за загиблими. Влада Мехіко розпочала розслідування аварії.

Еулаліо Наранджо, місцевий житель:

Далі так тривати не може. Люди починають боятися їздити у метро. Бояться, що така аварія може статися будь-де. Треба все якісно відремонтувати.