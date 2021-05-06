На Одещині прикордонники перкинулись на човні [ Редактировать ]
На Одещині перекинувся моторний човен із прикордонниками. Вони патрулювали на озері Тудорове, біля кордону з Молдовою. Троє військовослужбовців урятувалися, четвертий зник.
До пошуків залучили підрозділи Держприкордонслужби, водну поліцію, надзвичайників і авіацію.
по теме
На місце прибуло п'ять пожежних машин. У двох працівників ресторану рятувальники виявили незначне отруєння димом, їх евакуювали
На місце прибуло п'ять пожежних машин. У двох працівників ресторану рятувальники виявили незначне отруєння димом, їх евакуювали
Підйомник пролетів близько семи метрів: від першого поверху до низу шахти. Коли рятувальники прибули на місце і звільнили пасажирів, виявилося, що всередині поліцейські та поняті, які їхали на слідчі дії
Вибух стався у старому будинку близько десятої вечора. За даними ДСНС, площа руйнування становить 150 квадратних метрів
Вибух стався у старому будинку близько десятої вечора. За даними ДСНС, площа руйнування становить 150 квадратних метрів