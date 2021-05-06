У Чехії зустріли "Нічних вовків" протестами [ Редактировать ]
Проросійських байкерів зустріли мітингами у Празі. Чеський підрозділ клубу "Нічні вовки" щороку влаштовує мотопробіги до меморіалів Червоної армії.
Цього разу їх супроводжували кілька десятків протестувальників. Нині відносини між Росією і Чехією напружені.
Минулого місяця Прага звинуватила російське ГРУ в організації вибухів на чеському складі зброї у 2014 році й вислала 18 дипломатів.
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