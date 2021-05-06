Под Полтавой нашли мертвой 16-летнюю девушку: ее опоили и изнасиловали [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В Полтавской области полиция сообщила о подозрении в изнасиловании несовершеннолетней девушки 15-летнему парню. Ее труп нашли прохожие утром 30 апреля на обочине местной дороги. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.
Накануне своей смерти 16-летняя жительница села Бреусовка гостила вечером в доме знакомого, в компании двух 15-летних юношей, 17-летней девушки и 20-летнего молодого человека. Они вместе употребляли спиртные напитки. Медицинская экспертиза показала, что девушка умерла после отравления алкоголем и перед смертью имела половой акт.
Следователи полиции осуществляют расследование по трем статьям Уголовного кодекса Украины: умышленное убийство (ч. 1 ст. 115), изнасилование несовершеннолетней (ч. 3 ст. 152) и неоказание помощи лицу, находящемуся в опасном для жизни состоянии, если это деяние повлекло смерть потерпевшего (ч. 3 ст. 136).
"Сейчас по уголовным производствам продолжается ряд экспертиз, а также проводятся необходимые следственные действия для установления истины по делу. Тщательно изучаются все обстоятельства преступления для определения роли каждого участника события и предоставления их действиям объективной юридической оценки", - заявил начальник Кременчугского районного управления полиции Иван Жук.
Подросток, которого подозревают в изнасиловании, учится в 10 классе средней школы Кременчугского района. Ему инкриминируют изнасилование (ч. 3 ст. 152 Уголовного кодекса Украины). Если его вину докажут, он может сесть в тюрьму на срок от 7 до 15 лет.
Напомним, что в субботу, 1 мая, в Киевской области произошло изнасилование 15-летней девочки. Полицейские уже задержали 23-летнего парня, который надругался над несовершеннолетней.
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