Сьогодні в Україні втретє на державному рівні відзначають День піхоти. Це професійне свято для більше як 50 тисяч наших військових. Саме на піхотинців припадає найбільший тягар в боротьбі за свободу, незалежність та територіальну цілісність України. Але навіть у цей день армійці продовжують гартувати свою міць. На Рівненському полігону у наступ з піхотою пішли і наші кореспонденти.

Піхотинці під прикриттям БМП йдуть у бій. Головне завдання бійців - знищити умовного супротивника. Для цього використовують систему "Лазертаг".

Андрій, командир підрозділу:

Дана система імітаційного моделювання дає можливість командирам і керівникам навчань спостерігати - як діють їхні бійці, які "втрати".

Відвойовані піхотинцями позиції прикривають танки. Б'ють точно в ціль.

Олександр, заступник командира танкового батальйону:

Піхота без танків не може. Так само танки без піхоти не можуть.

Так гучно тридцята окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького відпрацьовує наступ. Умовний театр бойових дій - Рівненський полігон. Головні герої - піхотинці. Сьогодні у них професійне свято.

Позивний "Кіля", піхотинець:

Коли нам законом утвердили день 6 травня - Днем піхоти, звісно - це радість, хоч якась повага є до піхоти.

Якщо святкувати, то тільки на полі бою, - кажуть бійці. Навички завжди стануть у пригоді, бо помилок війна не пробачає.

Приводимо зброю до нормального стану - щоб влучно стріляти, щоб краще попадати в ціль.

Боєць з позивним "Паштет" у піхоті вже сьомий рік. Каже - жодного дня не шкодує, що підписав контракт. Переконує: піхотинець - це звучить гордо. Бо вони першими йдуть у наступ й останніми залишають позиції.

Позивний "Паштет", піхотинець:

Піхота - це сила. Так, артилерія - це "боги війни", але без піхоти вони ніхто. Піхота завжди попереду була й буде.

Піхотинець насправді - універсальний солдат. Ці бійці вправляються у стрільбі з автомата, кулемета та гранатомета.

Максим Ковальчук, гранатометник:

Гранати, якими ми будемо стріляти, вони призначені для знищення танків - в них є кумулятивний снаряд, який пробиває броню, збиває "гуслю" - виводить танки з ладу.

А головний помічник піхотинців - їхня бойова машина.

Віктор, командир бойової машини:

Вона нас прикриває своєю бронею. Гармата БМП-2 має 30 міліметрів. На перший погляд, це наче й не багато, але коли вона стріляє по вас - то це дуже страшно.

Сьомий рік українська піхота гартується в боях і щодня відточує навички до автоматизму. Кажуть, завжди готові дати гідну відсіч ворогу.

Олександр Павлюк, командувач підготовки командування Сухопутних військ Збройних сил України:

Піхота - це ядро Збройних сил. Це той кістяк, на якому тримаються всі збройні сили. Для прикладу, 90% всіх частин, які зараз знаходять на передньому краї - це механізовані, мотопіхотні, гірсько-штурмові бригади. Перемир'я чи не перемир'я - всі стоять на своїх місцях, всі готові відбити провокації і атаки противника.

Нині у нашому війську понад 50 тисяч піхотинців. Це один з найчисленніших родів Сухопутних військ та основа його бойового потенціалу.