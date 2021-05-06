В Рио-де-Жанейро в перестрелке с полицией погибли 24 члена уличной банды (видео) [ Редактировать ]
Источник: Globo
Полиция Рио-де-Жанейро утром 6 мая ликвидировала 24 членов наркогруппировки "Красная команда" (Comando Vermelho) в ходе спецоперации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и торговлей людьми в одной из трущоб мегаполиса. Об этом сообщает телеканал Globo.
Силовики устроили рейд в контролируемую преступниками фавелу Жакарезиньу в северной части Рио-де-Жанейро. По данным полиции, банда занималась распространением наркотиков, убийствами, кражей детей и подростков, угоном автомобилей и поездов.
В ходе настоящих уличных боев погибли 24 члена уличной банды наркоторговцев и один сотрудник правоохранительных органов, еще двое копов были ранены.
Кроме того, ранения получили двое пассажиров метро, которые в момент операции находились в вагоне поезда, следовавшего мимо фавелы. Движение на этой ветке метро было временно приостановлено. Пассажиры сняли на видео, что творилось в подземке.
Бразильские СМИ сообщают, что число жертв в результате операции стало наивысшим с 2016 года.
В июне 2020 года Верховный суд Бразилии запретил проведение полицейских операций в фавелах, кроме как "в случае исключительной необходимости".
Напомним, что недавно в Колорадо при перестрелке в супермаркете погибли десять человек.
по теме
У дитячий садок нападник увірвався з мачете і ним влаштував різанину - загиблим малюкам не було й двох років
На его след полицейские вышли благодаря гильзам от пуль, которые были найдены на месте преступления. После убийства злоумышленник скрылся на автомобиле, а пистолет выбросил в реку. Одна из версий убийства - это месть за события 2006 года. Тогда погибший лишил жизни дядю подозреваемого, за что отсидел в тюрьме
Иностранец через посредника договаривался о продаже драгоценного камня на территории Украины. 6 января продавцы встретились в Киеве со "специалистами", которые должны были дать оценку и сбыть камень, после чего выехали в Обуховский район. По дороге их ограбили
Гости с Кавказа специализировались на грабежах домов состоятельных людей. При чем проникали не в пустующие особняки украинской элиты, а ночью, пока хозяева спали. Чтобы не вызывать подозрений, на дело бандиты приезжали на престижных иномарках и обчищали жилища, несмотря на охранные системы
Убийство произошло во дворе жилого дома №69 по улице Декабристов, где киллер подстерегал свою жертву. Мужчина, приехал домой на автомобиле BMW и, по всей видимости, заметил киллера, потому что начал убегать. Убийца настиг его возле соседнего подъезда и расстрелял в спину