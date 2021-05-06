Полиция Рио-де-Жанейро утром 6 мая ликвидировала 24 членов наркогруппировки "Красная команда" (Comando Vermelho) в ходе спецоперации по борьбе с незаконным оборотом наркотиков и торговлей людьми в одной из трущоб мегаполиса. Об этом сообщает телеканал Globo.

Силовики устроили рейд в контролируемую преступниками фавелу Жакарезиньу в северной части Рио-де-Жанейро. По данным полиции, банда занималась распространением наркотиков, убийствами, кражей детей и подростков, угоном автомобилей и поездов.

В ходе настоящих уличных боев погибли 24 члена уличной банды наркоторговцев и один сотрудник правоохранительных органов, еще двое копов были ранены.

Кроме того, ранения получили двое пассажиров метро, которые в момент операции находились в вагоне поезда, следовавшего мимо фавелы. Движение на этой ветке метро было временно приостановлено. Пассажиры сняли на видео, что творилось в подземке.

Бразильские СМИ сообщают, что число жертв в результате операции стало наивысшим с 2016 года.

​В июне 2020 года Верховный суд Бразилии запретил проведение полицейских операций в фавелах, кроме как "в случае исключительной необходимости".

Напомним, что недавно в Колорадо при перестрелке в супермаркете погибли десять человек.