В городе Боулдер (штат Колорадо, США) произошла перестрелка в продуктовом магазине, в результате которой погибли десять человек, в том числе один полицейский. Об этом сообщает AJC, ссылаясь на начальника полиции Боулдера Мариса Геральда.

Перестрелка возле супермаркета King Soopers в Боулдере произошла около 14:30 по местному времени. Полицейские, которые прибыли на вызов, сообщили, что на парковке кого-то застрелили. По ним из длинноствольного ружья открыл огонь мужчина, после чего скрылся в магазине.

Из него бросились бежать покупатели и сотрудники, брать заложников стрелок не стал, но забаррикадировал вход.

Супермаркет окружили полицейские, прибыл спецназ. Власти призвали местных жителей избегать района, где идет спецоперация.

Осада длилась около пяти часов, после переговоров с полицией злоумышленник сдался. На видео, которые очевидцы выложили в интернет, видно, что полицейские позволили окровавленному босому мужчине в шортах без рубашки выйти из магазина с поднятыми руками и надели на него наручники.

Полиция Боулдера сообщила, что предполагаемый стрелок получил пулю в ногу и задержан. О его личности и мотивах пока не сообщается.

Ранения получили четыре или пять человек, в том числе двое офицеров полиции.

Напомним, что в середине марта в Атланте, штат Джорджия 21-летний мужчина напал с оружием на три спа-салона, которые принадлежали выходцам из Азии. Его жертвами стали восемь человек.