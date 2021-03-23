В Колорадо при перестрелке в супермаркете погибли десять человек (видео) [ Редактировать ]
Источник: Associated Press
В городе Боулдер (штат Колорадо, США) произошла перестрелка в продуктовом магазине, в результате которой погибли десять человек, в том числе один полицейский. Об этом сообщает AJC, ссылаясь на начальника полиции Боулдера Мариса Геральда.
Перестрелка возле супермаркета King Soopers в Боулдере произошла около 14:30 по местному времени. Полицейские, которые прибыли на вызов, сообщили, что на парковке кого-то застрелили. По ним из длинноствольного ружья открыл огонь мужчина, после чего скрылся в магазине.
Из него бросились бежать покупатели и сотрудники, брать заложников стрелок не стал, но забаррикадировал вход.
Супермаркет окружили полицейские, прибыл спецназ. Власти призвали местных жителей избегать района, где идет спецоперация.
Police have king Soopers surrounded- multiple shooters inside #bouldershooting #kingSoopers @9NEWS #breaking news #bouldercolorado stay out of the area! @cnnbrk @dailycamera #911 pic.twitter.com/4ib9BRboQv— Brook Aitken Cinematographer (@Brookaitken) March 22, 2021
Осада длилась около пяти часов, после переговоров с полицией злоумышленник сдался. На видео, которые очевидцы выложили в интернет, видно, что полицейские позволили окровавленному босому мужчине в шортах без рубашки выйти из магазина с поднятыми руками и надели на него наручники.
Полиция Боулдера сообщила, что предполагаемый стрелок получил пулю в ногу и задержан. О его личности и мотивах пока не сообщается.
Ранения получили четыре или пять человек, в том числе двое офицеров полиции.
Напомним, что в середине марта в Атланте, штат Джорджия 21-летний мужчина напал с оружием на три спа-салона, которые принадлежали выходцам из Азии. Его жертвами стали восемь человек.
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