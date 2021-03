В городе Боулдер (штат Колорадо, США) произошла перестрелка в продуктовом магазине, в результате которой погибли десять человек, в том числе один полицейский. Об этом сообщает AJC, ссылаясь на начальника полиции Боулдера Мариса Геральда.

Перестрелка возле супермаркета King Soopers в Боулдере произошла около 14:30 по местному времени. Полицейские, которые прибыли на вызов, сообщили, что на парковке кого-то застрелили. По ним из длинноствольного ружья открыл огонь мужчина, после чего скрылся в магазине.

Из него бросились бежать покупатели и сотрудники, брать заложников стрелок не стал, но забаррикадировал вход.

Супермаркет окружили полицейские, прибыл спецназ. Власти призвали местных жителей избегать района, где идет спецоперация.

Police have king Soopers surrounded- multiple shooters inside #bouldershooting #kingSoopers @9NEWS #breaking news #bouldercolorado stay out of the area! @cnnbrk @dailycamera #911 pic.twitter.com/4ib9BRboQv