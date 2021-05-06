25 людей загинули через стрілянину у Ріо-де-Жанейро. Вона зчинилась у метрополітені під час поліцейської спецоперації проти наркоторговців.

Серед жертв - офіцер поліції і 24 підозрюваних, також поранено двох пасажирів підземки та ще двох правоохоронців.

Це найбільша кількість загиблих у спецоперації з 2016 року, відколи почали вести таку статистику.