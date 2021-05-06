Провальна спецоперація: в метрополітені Ріо-де-Жанейро загинули десятки людей [ Редактировать ]
25 людей загинули через стрілянину у Ріо-де-Жанейро. Вона зчинилась у метрополітені під час поліцейської спецоперації проти наркоторговців.
Серед жертв - офіцер поліції і 24 підозрюваних, також поранено двох пасажирів підземки та ще двох правоохоронців.
Це найбільша кількість загиблих у спецоперації з 2016 року, відколи почали вести таку статистику.
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