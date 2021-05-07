Німці проти Лукашенка. Група адвокатів звернулася до федеральної прокуратури Німеччини з проханням провести незалежне розслідування нещодавніх подій у Білорусі.

А саме - жорстокості силовиків під час розгону мирних протестів. Юристи закидають білоруській верхівці злочини проти людяності. Чому саме в Німеччині - розкаже Тетяна Логунова.

Онур Озата - один з чотирьох адвокатів, які звернулися до федеральної прокуратури. Усі вони представляють інтереси десяти білорусів, які постраждали від дій режиму Лукашенка. А саме - зазнали катувань з боку силовиків під час розгону мирних акцій.

Онур Озата, адвокат:

Наші клієнти наполягають на розслідуванні щодо всіх винних у скоєнні злочинів. Особливо щодо Лукашенка, у руках якого зосереджена влада і без відома якого в країні нічого не відбувається.

Чому саме в Німеччині - теж є пояснення.

Онур Озата, адвокат:

Від Білорусі не доводиться чекати правового захисту. Суди в цій країні не є незалежними. Якщо Німеччина стане на захист прав людини - це буде важливим сигналом.

Німецьке законодавство дозволяє притягувати до кримінальної відповідальності за злочини, які порушують норми міжнародного права. Навіть скоєні на території іншої держави. А винуватці і жертви не є громадянами Німеччини. У такому разі діє принцип універсальної юрисдикції.

Онур Озата, адвокат:

Подання скарги не означає, що завтра Лукашенкові доведеться відповідати в німецькому суді. Але саме розслідування - важливий сигнал для білорусів, які виходять на вулиці й вимагають прав і свобод.

Прецеденти вже є. Так, наприклад, у квітні цього року суд німецького міста Кобленц засудив до ув'язнення колишнього співробітника сирійських спецслужб. За тортури над арештованими противниками режиму Башара Асада. До цього часу чоловік уже встиг переїхати до Німеччини як біженець і отримав притулок.

Заява подана, тепер слово за федеральною прокуратурою. Вона може почати розслідування і відкрити справу або ж відхилити скаргу. Рішення ухвалять протягом кількох тижнів.

Мирні протести в Білорусі почалися ще влітку минулого року одразу після президентських виборів і тривають донині. Щоправда, нині акції не такі масові. Демонстранти звинувачують Олександра Лукашенка у фальсифікаціях, вимагають провести повторне голосування і звільнити політв'язнів. За 9 місяців протестів у Білорусі заарештували понад 30 тисяч людей, від дій силовиків постраждали сотні активістів, кілька людей загинули.