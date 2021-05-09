Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко вместе с однопартийцами и ветеранами 9 мая принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы. И особые слова в этот день ветеранам Великой Отечественной войны.

"Особые слова в этот день я хочу сказать нашим ветеранам, которых с каждым годом, к сожалению, становится все меньше. Спасибо им, что в этот день они находят в себе силы поклониться памяти погибших товарищей и вместе с нами отпраздновать День Победы. Люди, победившие фашизм, отстроившие нашу страну, всегда будут для нас моральным авторитетом. Их жизнь и подвиг - пример для всех поколений. И сегодня мы говорим им: спасибо за Победу, спасибо за жизнь!" - сказал Юрий Бойко.

Сегодня в каждом регионе Украины проходят празднования, посвященные 9 Мая. Партийцы чествуют ветеранов, возлагают цветы, принимают участие в памятных мероприятиях. Автопробег "Спасибо за Победу! Спасибо за жизнь!", стартовавший в Киеве, состоялся в целом ряде регионов Украины.