Луиш Каштру объявил об уходе из "Шахтера" [ Редактировать ]
Главный тренер донецкого "Шахтера" Луиш Каштру объявил об уходе из клуба. Соответствующее заявление он сделал на пресс-конференции после матча с "Ингульцом".
"Сейчас я хочу пожелать "Шахтеру" огромного счастья, побед, поздравить президента за смелость, так как он удерживает такой проект", - сказал Каштру.
На ремарку о том, что эти слова звучат как прощание, португальский специалист сказал, что так и есть.
"Это "до свидания". "До свидания" с большими пожеланиями удачи для всех болельщиков, для всех, кто любит "Шахтер". Для меня большая честь быть его частью. Очень счастлив, что я представлял такой клуб", - добавил он.
Луиш Каштру был главным тренером "Шахтера" в течение двух лет. За это время он выиграл "золото" УПЛ в прошлом сезоне, а также доходил до полуфинала Лиги Европы.
Ранее сообщалось, что звездный итальянский тренер может возглавить "Шахтер". Также мы писали о том, что игрок донецкого "Шахтера" досрочно покинул клуб.
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