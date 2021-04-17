Полузащитник донецкого "Шахтера" Тайсон, защищавший цвета клуба в течении 8 лет, официально покинул расположение команды.

При этом о том, как Тайсону удалось уйти из клуба до конца подписанного контракта, доподлинно неизвестно. К тому же он теперь может переехать в бразильский ФК "Интернасьональ", так как полузащитник является воспитанником этой команды. Впервые он вышел на поле в футболке "горняков" в 2013 году, перейдя в команду из харьковского "Металлиста".

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Отмечается, что всего за "Шахтер" он провел 299 поединков во всех видах турниров: от Чемпионата Украины до всех европейских и мировых первенств. Известно, что Тайсону удалось войти в рейтинг 20 лучших игроков за всю историю "Шахтера". В 2017 году он стал капитаном команды. В начале 2021 года между звездным игроком и руководством клуба возник серьезный конфликт, в результате которого Тайсон начал подумывать об уходе из состава "горняков". В матче 1/8 финала Лиги Европы против "Ромы" он даже отказался выходить на замену, из-за чего был отправлен в дублирующий состав.

Читайте также, Футбольный клуб "Шахтер" Донецк заинтересован в возвращении в команду экс-тренера Паоло Фонсеки, место которого в настоящее время занимает Луиш Каштру. Португалец Фонсека возглавил донецкий "Шахтер" 1 июня 2016 года.

Кроме того, полузащитник "Эвертона" Бернард может вернуться в донецкий "Шахтер". Наставник "ирисок" Карло Анчелотти не рассчитывает на 28-летнего бразильца и рассматривает варианты с его продажей, чтобы попробовать подписать хавбека "Вест Хэма" Фелипе Андерсона.

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