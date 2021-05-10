Кількість жертв вибуху біля афганської школи зросла до вісімдесяти п'яти. Ще півтори сотні - зазнали поранень. Більшість загиблих - школярки.

Сталося це у столиці - Кабулі. Там замінована машина розірвалася перед школою. Коли учні в паніці вибігли на вулицю, ще дві вибухівки здетонували. У районі, де трапився теракт, мешкає велика громада шиїтів.

Вони раніше зазнавали гонінь від терористів "Ісламської держави". Офіційних заяв щодо взяття відповідальності за скоєне - наразі не надходило. "Талібан" свою причетність заперечує.