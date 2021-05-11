Социальная сеть Clubhouse представила официальную бета-версию для устройств на операционной системе Android. Первыми доступ к ней получили пользователи из США. Однако в течение нескольких недель соцсеть запустит приложение и в других странах, сообщает sostav.ua.

Пользователи за пределами США получат уведомление, когда приложение для Android будет доступно в их регионе. Для этого необходимо предварительно зарегистрироваться на странице Clubhouse в Google Play.

Разработчики планируют в течение следующих нескольких недель собрать отзывы пользователей, исправить ошибки и добавить несколько новых функций, в том числе платежи и создание комнат.

Отмечается, что для владельцев Android будут недоступны смена имени, привязка учетной записи Instagram или Twitter, локализация и некоторые другие функции. Новая версия приложения будет доступна на устройствах с ОС Android 8.0 и новее.

Аудиосоцсеть Clubhouse запустили в марте 2020 года. Изначально приложение было доступно только на iOS-устройствах.

Ранее мы писали о том, что хакеры слили в сеть данные более миллиона пользователей Clubhouse.

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