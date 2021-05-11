Минобороны завершает подготовку Плана обороны Украины - Таран [ Редактировать ]
Министерство обороны Украины завершает подготовку Плана обороны нашего государства. Также завершается подготовка Стратегического оборонного бюллетеня.
Об этом заявил глава Минобороны Андрей Таран в ходе форума "Украина 30. Безопасность страны".
"Также был разработан закон о разведке, подготовлены изменения в закон об обороне Украины, о Вооруженных силах Украины. Министерством обороны завершается сегодня разработка Стратегического оборонного бюллетеня и Плана обороны Украины", - сказал министр.
Напомним, в марте 2020 года президент Владимир Зеленский утвердил структуру Плана обороны Украины, а также поручил Кабинету министров и силовикам разработать его в соответствии с этой структурой.
Ранее сообщалось, что глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал ввести секторальные санкции против России.
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