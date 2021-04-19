В понедельник, 19 апреля, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на заседании Совета по иностранным делам Евросоюза призвал ввести секторальные санкции против России.

"На сегодняшнем заседании Совета по иностранным делам ЕС я проинформировал коллег о последнем опасном курсе России. Я предложил пошаговый план, как сдержать Москву от дальнейшей эскалации. Ключевой элемент: подготовка нового пакета секторальных санкций. Индивидуальных уже недостаточно", - написал Кулеба в Twitter.

Ранее мы писали о том, что министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказался о переговорах в формате Трехсторонней контактной группы по Донбассу.

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