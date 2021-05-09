Президент России Владимир Путин заявил, что нет прощения тем, кто, забыв уроки Второй мировой войны, вновь "вынашивает агрессивные планы". Об этом сказал он, выступая с трибуны на Красной площади.



Путин заявил, что Россия будет твердо защищать свои национальные интересы и, по его словам, будет обеспечивать права российского народа.

"Война принесла столько невыносимых испытаний, горя и слез, что забыть это невозможно. И нет прощения и оправдания тем, кто вновь замышляет агрессивные планы", - сказал он.

Кроме того, сенатор Алексей Пушков объяснил, почему Путин не стал поздравлять с Днем победы украинского президента Владимира Зеленского.

"Нет причин поздравлять с Днем победы глав Украины и Грузии. Для них это повод для выпадов в адрес нашей страны и решающей роли СССР в победе над Гитлером", - сказал Пушков.

Ранее сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление в День победы над нацизмом.