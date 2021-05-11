Процедура заочного ареста: Зеленский подписал важный закон [ Редактировать ]
Во вторник, 11 марта, президент Владимир Зеленский подписал закон о совершенствовании осуществления специального досудебного расследования. Об этом сообщил Офис президента Украины.
Этот документ нужен для урегулирования процедуры заочного ареста в Украине.
Согласно действующему законодательству, для заочного ареста гражданина, который скрывается от следствия за пределами страны, нужно объявить его в международный розыск, но Интерпол иногда отказывает Украине в этом.
В то же время подписанный главой государства закон расширяет перечень оснований для начала специального досудебного расследования/производства и заочного ареста подозреваемого, который скрывается от наказания за пределами Украины:
- если подозреваемый объявлен в международный розыск;
- если подозреваемый безосновательно уклоняется от явки на вызов следователя, прокурора, следственного судьи или суда и находится на территории России или на оккупированных территориях Украины.
Документом также предусмотрено, что в случае, если после начала специального судебного производства обвиняемый появился или был доставлен в суд, с этого момента судебное разбирательство продолжается по общим правилам Уголовного процессуального кодекса Украины.
Закон вступит в силу со дня, следующего за днем его опубликования.
Ранее мы писали, что у Зеленского надеются, что Украину пригласят на саммит НАТО.
Как сообщали "Подробности", 6 апреля в разговоре с генсеком альянса Йенсом Столтенбергом президент Украины Владимир Зеленский назвал вступление Украины в НАТО "единственным путем к завершению войны на Донбассе".
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