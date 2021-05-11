Дев'ятеро загиблих і щонайменше двадцять поранених. У столиці Татарстану, Казані, 19-річний хлопець зайшов із дробовиком у школу і відкрив вогонь. Стріляв навмання. Серед його жертв і вчителі, і учні. Багато дітей зараз у лікарні, декого прооперували. У багатьох постраждалих не вогнепальні поранення, а переломи. Бо школярі, тікаючи від убивці, вистрибували з вікон третього поверху. Що відомо про стрільця та його мотиви - розкаже Катерина Єлісєєва.

Ці кадри шокують

В школе стреляли. Трындец, родителей не пускают. Мы заходим - там ужасный дым и просто люди лежат.

Загиблих дев'ятеро: семеро учнів восьмого класу, викладачка англійської мови та вчителька навчальних класів. Ще 21 людина поранена. Перелякані школярі - рятувалися як могли. Хто встиг - вибіг через центральний вхід, а хто вистрибував просто з вікон.

Спецпризначенці на місці інциденту були вже за лічені хвилини. У школі спрацювала тривожна кнопка. Силовики оточили навчальний заклад і взяли нападника штурмом.

Затриманим виявився колишній учень школи. 19-річний Ільназ Галявієв.

Рустам Мінніханов, глава Республіки Татарстан:

Террорист арестован. 19 лет. Официально на нем зарегистрировано оружие

Камери відеонагляду зафіксували його перед нападом. Той прямував вулицями міста. Кілька днів тому, за інформацією російських ЗМІ, нападник завів Телеграм-канал. Називав себе "Богом", а вранці перед стріляниною заявив, цитую: "уб'є велику кількість біосміття". Пізніше на допиті кілер розповів слідчим, що прийшов звільнити світ від людей.

Галявієв після школи навчався в Інституті сприяння бізнесу. У квітні його відрахували за прогули. Там про нього кажуть: був тихий і неконфліктний. Такі самі спогади і в сусідів по будинку.

Он из моего подьезда, я знаю, что он живет на шестом этаже. Мы никогда не пересекались, то есть лично не знакомы. В школе одной учились я вообще до этого момента даже не обращала внимания.

Зброя, з якої нападник відкрив стрілянину - офіційно зареєстрована. Нині слідчий комітет відкрив кримінальне провадження за статтею "вбивство двох і більше осіб". Галявієву загрожує до 20 років колонії або довічне ув'язнення. Завтра в Татарстані День жалоби.