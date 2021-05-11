У Дніпрі на одному з озер масово гинуть черепахи. Місцеві жителі вважають, що виною всьому отруйні стоки. Бо ж не раз бачили, як з колектора тече мильна вода, інколи із запахом пального. Біологи теж б'ють на сполох - болотяні черепахи на межі вимирання. Подробиці - далі.

Понад десяток мертвих черепах у озері Курячому знайшов Сергій Данильчук. Побачене - каже - шокувало.

Сергій Данильчук, житель Дніпра:

Была с оттенком масла вода. Такое ощущение, что какие-то топливные отходы были вылиты в этот день, что животные выбирались с озера на сушу. Где они доползали, там они погибали.

Масову загибель болотяних черепах місцеві пов'язують із постійним скиданням нечистот у озеро. Через стічний колектор, кажуть, і озером цю водойму не назвеш. А от дізнатися, хто зливає помиї, люди не можуть роками.

Тетяна Шерстюк, жителька Дніпра:

Нам ничего вразумительного не пишут, просто констатируют. В результате проверки ничего не установлено, не найдено, полномочий нет, денег нет. Лаборатории нам дают результаты, что у нас вода вся соответствует норме.

Біолог Віктор Гассо теж сумнівається, що рептилії загинули природною смертю. І не відкидає, що причина - в отруйній воді.

Віктор Гассо, провідний науковий співробітник Науково-дослідного інституту біології ДНУ ім. О. Гончара:

Забруднення це так, досить цікаве питання, це одне з версій, яка можлива. Але ж забруднення - пряма дія, чи опосередкована, через об'єкти живлення. Через рибу, жаб, які вони споживають. Люди кажуть, що там і жаби були мертві. Черепаха споживає мертву дичинину теж. Але ж від чого вони померли?

Масова загибель болотяних черепах в озері Куряче може спричинити їх зникнення,- пояснює біолог.

Віктор Гассо, провідний науковий співробітник Науково-дослідного інституту біології ДНУ ім. О. Гончара:

Це єдина черепаха в Україні, яка існує, живе тут. У нас інших немає. До речі, ця черепаха знаходиться у червоному європейському списку і у деяких країнах вона майже зовсім зникла, наприклад, як у Німеччині.

Через масовий мор черепах місцеві жителі вже вкотре звернулися по допомогу до екологічної інспекції. Сподіваються, разом їм вдасться привернути увагу профільних структур до проблеми, а значить віднайти тих, хто скидає через колектор в озеро нечистоти.