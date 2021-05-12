19-летнему Ильназу Галявиеву, который 11 мая устроил стрельбу в школе в Казани, грозит пожизненное заключение. Погибли 11 человек.

По факту стрельбы правоохранители открыли уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ, которая предусматривает пожизненное заключение. При этом, самая строгая мера пресечения - это смертная казнь, однако в России на нее введен мораторий.

Напомним, нападавший задержан. В сети появилось видео с стрелком Ильназом Галявиевым, в котором он объяснил, зачем открывал огонь.

Позже появилось видео, снятое детьми, которые прятались от нападающего.

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