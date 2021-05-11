Во вторник, 11 мая, в Казани в местной школе № 175 прогремела стрельба. Перед нападением 19-летний террорист Ильназ Галявиев купил оружие вопреки уговорам матери. Об этом сообщает издание Life.

По словам матери стрелка, она никак не смогла повлиять на решение сына купить оружие. Также она ничего не знала о подготовке нападения на гимназию.

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Отметим, что по ее словам, она возмущалась, когда Ильназ получил лицензию на оружие и купил себе пятизарядное гладкоствольное ружье Hatsan Escort.

По словам источника журналистов, тогда парень отмахивался, говорил: "Не лезь, я буду охотиться".

Мать молодого человека сейчас в шоковом состоянии. В ходе осмотра квартиры у парня нашли кучу патронов. Жилище до сих пор проверяют саперы.

Нападавший задержан. В сети появилось видео с стрелком Ильназом Галявиевым, в котором он объяснил, зачем открывал огонь.

Позже появилось видео, снятое детьми, которые прятались от нападающего.

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