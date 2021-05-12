"Оппозиционная платформа - За жизнь" выражает глубокие соболезнования родным и близким жертв казанского теракта [ Редактировать ]
Террористические акты против мирных жителей – самое худшее, что может случиться в мире. И особенно – если они направлены против детей. "Оппозиционная платформа - За жизнь" выражает глубокие соболезнования родным и близким жертв теракта, произошедшего в школе Казани.
Эти жертвы одинаково близки гражданам всех стран. Такие преступления не имеют ни национальности, ни срока давности. Жизнь человека – священна. Жизнь ребенка – священна вдвойне.
"Оппозиционная платформа - За жизнь" желает скорейшего выздоровления раненым.
"Оппозиционная платформа - За жизнь" также призывает Министерство внутренних дел Украины провести операцию по изъятию всего нелегального оружия в нашей стране. Сегодня бесконтрольное хранение оружия становится проблемой национального масштаба. Необходимо сделать все для обеспечения безопасности и сохранения жизни людей. Это должно стать первостепенной задачей для правоохранительных органов в Украине.
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