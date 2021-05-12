Террористические акты против мирных жителей – самое худшее, что может случиться в мире. И особенно – если они направлены против детей. "Оппозиционная платформа - За жизнь" выражает глубокие соболезнования родным и близким жертв теракта, произошедшего в школе Казани.

Эти жертвы одинаково близки гражданам всех стран. Такие преступления не имеют ни национальности, ни срока давности. Жизнь человека – священна. Жизнь ребенка – священна вдвойне.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" желает скорейшего выздоровления раненым.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" также призывает Министерство внутренних дел Украины провести операцию по изъятию всего нелегального оружия в нашей стране. Сегодня бесконтрольное хранение оружия становится проблемой национального масштаба. Необходимо сделать все для обеспечения безопасности и сохранения жизни людей. Это должно стать первостепенной задачей для правоохранительных органов в Украине.