В Украине обновили зоны карантина [ Редактировать ]
Почти вся Украина перешла в "желтую" зону карантина. В "оранжевой" зоне остались лишь две области. Соответствующие данные обнародовало Министерство здравоохранения.
Так, в "оранжевой" зоне остались лишь Николаевская и Черкасская области. В "желтую" зону перевели сразу шесть областей - Волынскую, Донецкую, Житомирскую, Кировоградскую, Луганскую и Тернопольскую.
Также в Украине лишь в Николаевской и Черкасской областях превышена норма по коэффициенту выявления случаев инфицирования. Все остальные регионы соответствуют всем другим показателям по COVID. При этом Киев и еще восемь областей уже соответствуют "зеленой" зоне по уровню эпидемической опасности.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что Кабмин продлит адаптивный карантин в Украине до августа.
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