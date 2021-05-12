Почти вся Украина перешла в "желтую" зону карантина. В "оранжевой" зоне остались лишь две области. Соответствующие данные обнародовало Министерство здравоохранения.

Читайте также Коронавирус в Украине: последние данные о зараженных

Так, в "оранжевой" зоне остались лишь Николаевская и Черкасская области. В "желтую" зону перевели сразу шесть областей - Волынскую, Донецкую, Житомирскую, Кировоградскую, Луганскую и Тернопольскую.

Также в Украине лишь в Николаевской и Черкасской областях превышена норма по коэффициенту выявления случаев инфицирования. Все остальные регионы соответствуют всем другим показателям по COVID. При этом Киев и еще восемь областей уже соответствуют "зеленой" зоне по уровню эпидемической опасности.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил, что Кабмин продлит адаптивный карантин в Украине до августа.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.