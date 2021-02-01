За последние сутки в Украине выявили 2 030 новых случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщает министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

За сутки заболели 71 ребенок и 65 медработников.

За минувшие сутки:

летальных исходов - 61;

выздоровели - 5 131 человек;

проведено тестирований методом ПЦР - 9 873, методом ИФА - 2 952).

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1 221 485 человек;

выздоровели - 1 023 915 человек;

летальных исходов - 22 768;

Больше всего случаев зарегистрировано в Ивано-Франковской (297) области, Киеве (https://t.me/kyiv_n) (160), Николаевской (152), Львовской (146), Закарпатской (127) областях.

Ранее сообщали, что 2 февраля правительство расскажет о новых договоренностях о поставках вакцины от коронавируса.

Читайте также, в США умерли шесть участников испытаний вакцины Pfizer. Двоим из погибших вводили настоящий препарат, а остальным - плацебо. Все вакцинированные имели хронические заболевания и проблемы со здоровьем.

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