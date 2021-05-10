По состоянию на понедельник, 10 мая, Николаевская область переведена в "оранжевую" зону карантина. Всего там находится восемь областей. Об этом свидетельствуют данные, которые обнародовало Министерство здравоохранения Украины.

Так, в Николаевской области превышен коэффициент выявления случаев инфицирования и составляет 20,5%.

Уровень госпитализаций находится на отметке 41,2 при норме 60 и менее. Загруженность коек с кислородом составляет 34,5% (норма - 65%).

Улучшение ситуации с коронавирусом считается тогда, когда в регионе имеется хотя бы один из признаков:

загруженность коек в больницах более 50% в течение пяти дней подряд (без учета коек, отведенных для лечения COVID-19 в детских и родильных отделениях);

среднее количество тестирований методом ПЦР и ИФА не менее 48 на 100 тыс. населения в течение последних семи дней.

Читайте также, на территории Запорожской и Полтавской областей будут действовать ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности. Специалисты посчитали, что в этих регионах стабилизировалась эпидемическая обстановка.

Кроме того, Украина полностью справилась с третьей волной коронавирусной инфекции. В стране феноменальными усилиями смогли удержать массовое распространение COVID-19, третья волна коронавируса унесла больше жизней украинцев, чем две первые.

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