В понедельник, 10 мая, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что адаптивный карантин в Украине дает свои результаты. Сейчас он введен до 30 июня.

Мы, очевидно, будем продолжать его до августа. Если нам удастся ко Дню Независимости провакцинировать большинство людей, конечно, мы будем искать варианты его смягчения.

По его словам, адаптивная модель карантина дает возможности: если показатели заболеваемости коронавирус начинают расти, то ограничения вводятся автоматически, если же нет - то страна живет в "зеленой" зоне".

Когда правительство увидит, что эпидемию удалось побороть, то карантин будет отменен.

Поэтому будут или не будут новые локдауны, зависит от дисциплины, вакцинации и от того, как будет развиваться эта пандемия вообще в мире, будут или не будут появляться новые штаммы. Это основные показатели, я думаю, что других показателей, которые повлияют на адаптивную модель карантина, нет.

Также Шмыгаль отметил, что правительство не планирует вводить общегосударственный локдаун, в случае необходимости будут закрываться отдельные области, как это было происходило в прошлую волну заболеваемости.

Читайте также, на территории Запорожской и Полтавской областей будут действовать ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для "желтого" уровня эпидемической опасности. Специалисты посчитали, что в этих регионах стабилизировалась эпидемическая обстановка.

Кроме того, Украина полностью справилась с третьей волной коронавирусной инфекции. В стране феноменальными усилиями смогли удержать массовое распространение COVID-19, третья волна коронавируса унесла больше жизней украинцев, чем две первые.

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