Представители знака зодиака Дева являются лидерами по силе самообладания и хладнокровию. По словам астрологов, люди, рожденные с 24 августа по 23 сентября, всегда верны своим принципам.

Так, представители этого знака не теряют голову при любых обстоятельствах, пишет mv.org.ua.

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Они не станут заламывать руки и метаться из угла в угол, потому что всегда знают, почему что-то произошло и что делать дальше, чтобы впредь такого не повторялось. В сложных ситуациях Дева приложит необходимые усилия, чтобы все выяснить в мельчайших подробностях.

Дева не любит ничего усложнять, во всем ищет логику и просто следует ее законам. Представителям этого знака не свойственно делать что-либо под влиянием порыва или на эмоциях. Они обладают чрезвычайной хладнокровностью, отвечая при этом своими внутренними убеждениями.

Запрятанные глубоко эмоции иногда могут проявиться у Девы, причем в самый неподходящий момент, но такие случаи бывают крайне редко.

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