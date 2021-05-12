Какой знак зодиака самый хладнокровный [ Редактировать ]
Представители знака зодиака Дева являются лидерами по силе самообладания и хладнокровию. По словам астрологов, люди, рожденные с 24 августа по 23 сентября, всегда верны своим принципам.
Так, представители этого знака не теряют голову при любых обстоятельствах, пишет mv.org.ua.
Они не станут заламывать руки и метаться из угла в угол, потому что всегда знают, почему что-то произошло и что делать дальше, чтобы впредь такого не повторялось. В сложных ситуациях Дева приложит необходимые усилия, чтобы все выяснить в мельчайших подробностях.
Дева не любит ничего усложнять, во всем ищет логику и просто следует ее законам. Представителям этого знака не свойственно делать что-либо под влиянием порыва или на эмоциях. Они обладают чрезвычайной хладнокровностью, отвечая при этом своими внутренними убеждениями.
Запрятанные глубоко эмоции иногда могут проявиться у Девы, причем в самый неподходящий момент, но такие случаи бывают крайне редко.
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