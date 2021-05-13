Встреча Зеленского и Путина: в ОП назвали главную задачу [ Редактировать ]
Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, какие главные задачи стоят перед потенциальной встречей между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. По его словам, планируется провести анализ того, как были выполнены договоренности Парижского саммита "нормандской четверки".
"Мы видим, что принципиальные вещи гуманитарного характера и в сфере безопасности до сих пор не реализованы. Есть и другие вопросы, которые правильно обсуждать именно на наивысшем уровне", - сказал Ермак.
Напомним, что Зеленский предложил Путину встретиться в Ватикане. Мы также писали о том, что Владимир Зеленский ответит на заявление Владимира Путина о готовности обсудить двусторонние отношения.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Он убежден, что уровень эскалации уменьшился
В Кремле пока не знают деталей возможной встречи президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского
Приглашение было высказано во время сегодняшнего телефонного разговора лидеров стран
Глава государства призвал стороны немедленно остановить эскалацию ради жизни людей
Он поручил главе Росгвардии Виктору Золотову проработать новое положение о видах оружия, которое могут использовать граждане