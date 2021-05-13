Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, какие главные задачи стоят перед потенциальной встречей между президентами Украины и России Владимиром Зеленским и Владимиром Путиным. По его словам, планируется провести анализ того, как были выполнены договоренности Парижского саммита "нормандской четверки".

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"Мы видим, что принципиальные вещи гуманитарного характера и в сфере безопасности до сих пор не реализованы. Есть и другие вопросы, которые правильно обсуждать именно на наивысшем уровне", - сказал Ермак.

Напомним, что Зеленский предложил Путину встретиться в Ватикане. Мы также писали о том, что Владимир Зеленский ответит на заявление Владимира Путина о готовности обсудить двусторонние отношения.

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