Синоптики предупреждают, что на фоне потепления в Карпатах сохраняется вероятность схода лавин. Объявлена снеголавинная опасность.

Так, 13 мая в высокогорье Ивано-Франковской области ожидается умеренная снеголавинная опасность (2 уровень).

Кроме того, умеренная снеголавинная опасность ожидается в высокогорье восточной части Закарпатской области.

Умеренная снеголавинная опасность означает, что снежный покров умеренно закреплен только на некоторых крутых склонах, на других - хорошо закреплен.

Сход лавин вероятен, в частности за счет высоких дополнительных нагрузок, в основном на крутых склонах. В то же время, большие природные лавины не ожидаются.

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