В Карпатах "зверствует" жуткая снежная буря (фото) [ Редактировать ]
На территории высокогорий украинских Карпат из-за мощной снежной бури резко ухудшилась видимость. Об этом сообщает пресс-служба Черногорского поисково-спасательного поста.
Наихудшая ситуация наблюдается на горе Поп Иван Черногорский. В связи с оттепелью в Закарпатской области было принято решение о введении третьего уровня снеголавинной опасности.
На горе Поп Иван Черногорский - облачно, видимость ограничена до 30 метров. Ветер северный, северо-восточный 10-12 м/с. Падает снег. Температура воздуха -4.
Фото: Facebook
Отмечается, что 20 апреля ночью в южных, а днем и восточных регионах Украины ожидаются значительные дожди, порывы ветра 17-22 м/с. Столь плохие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог, а также проблемам с электричеством.
Фото: Facebook
Ранее мы писали, что из-за циклона, который пришел из Европы, украинские Карпаты уже несколько дней засыпает снегом. Высота снежного покрова местами достигла более метра, Спасатели предупреждают, что на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей возможно схождение лавин.
Кроме того, на территории высокогорий украинских Карпат резко ухудшатся погодные условия. В связи с сильными снегопадами появилась угроза схождения снежных лавин, риску схождения снежных лавин спасатели придали 3 уровень опасности.
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