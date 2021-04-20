На территории высокогорий украинских Карпат из-за мощной снежной бури резко ухудшилась видимость. Об этом сообщает пресс-служба Черногорского поисково-спасательного поста.

Наихудшая ситуация наблюдается на горе Поп Иван Черногорский. В связи с оттепелью в Закарпатской области было принято решение о введении третьего уровня снеголавинной опасности.

На горе Поп Иван Черногорский - облачно, видимость ограничена до 30 метров. Ветер северный, северо-восточный 10-12 м/с. Падает снег. Температура воздуха -4.

Фото: Facebook

Отмечается, что 20 апреля ночью в южных, а днем и восточных регионах Украины ожидаются значительные дожди, порывы ветра 17-22 м/с. Столь плохие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог, а также проблемам с электричеством.

Фото: Facebook

Ранее мы писали, что из-за циклона, который пришел из Европы, украинские Карпаты уже несколько дней засыпает снегом. Высота снежного покрова местами достигла более метра, Спасатели предупреждают, что на высокогорье Ивано-Франковской и Закарпатской областей возможно схождение лавин.

Кроме того, на территории высокогорий украинских Карпат резко ухудшатся погодные условия. В связи с сильными снегопадами появилась угроза схождения снежных лавин, риску схождения снежных лавин спасатели придали 3 уровень опасности.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.