В Украине во второй декаде мая ожидается улучшение погоды. Значительно потеплеет уже с 14 мая. Об этом свидетельствуют данные "Укргидрометцентра".

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В среду и четверг, 12-13 мая, синоптики прогнозируют в Украине достаточно "свежую" погоду. Затем температурный фон начнет повышаться.

При этом в среду, 12 мая, на Левобережье, в южных областях и Карпатах, а также 12-13 мая - на западе и в большинстве центральных областей ожидаются небольшие кратковременные дожди, местами - грозы.

Температура воздуха 12-13 мая ночью составит +4...+10 градусов, днем +13...+19 тепла. Завтра на западе, а послезавтра в южных и восточных областях +19...+24. Начиная с 14 мая в Украине прогнозируют повышение температуры на 3-5 градусов.

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